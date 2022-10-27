***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2022 11:38
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 26.10.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074588
BIST
13:153.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -32,29
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
13:1518,6110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
13:1518,7022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0682
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6721
13:15994,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,48
|Açılış
|: 994,94
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler13:13
|EKIZ
|14,30
|615.057
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|17.186.656
|% 9,99
|
|MTRYO
|2,76
|2.932.500
|% 9,96
|
|VERUS
|81,70
|61.096.412
|% 9,96
|
|ADEL
|50,50
|13.399.793
|% 9,93
|
|AGYO
|6,78
|5.716.415
|% -9,96
|
|VKING
|10,26
|3.352.620
|% -8,23
|
|KFEIN
|24,98
|20.617.934
|% -7,89
|
|KERVN
|0,61
|1.555.559
|% -6,15
|
|OZRDN
|14,84
|28.821.095
|% -5,78
|
|THYAO
|99,50
|4.962.981.416
|% 0,71
|
|AKBNK
|15,33
|1.981.233.750
|% -2,85
|
|SISE
|33,52
|1.660.782.242
|% -1,41
|
|PETKM
|13,78
|1.472.060.247
|% 3,07
|
|EREGL
|30,10
|1.405.527.899
|% -2,27
|
|EKGYO
|4,50
|1.013.747.269
|% -1,53
|
|TSKB
|3,09
|670.476.608
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,11
|312.487.745
|% 1,44
|
|AKBNK
|15,33
|1.981.233.750
|% -2,85
|
|ISCTR
|9,51
|1.057.201.676
|% -2,26
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6058
|18,6074
|% 0,00
|
|Euro
|18,6862
|18,7024
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,4652
|21,5729
|% -0,46
|
|Frank
|18,7389
|18,8518
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9364
|4,9612
|% 0,08
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,35
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.758
|-24,00
|
|Tam
|6.689
|6.745
|-23,00
|
|Yarım
|3.259
|3.297
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,75
|93,75
|-0,04
|