***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2022 10:00
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 27.10.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074946
BIST
11:143.913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -21,96
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.894
11:1418,6180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
11:1418,5198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0294
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6644
En Düşük
18,4863
11:14988,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,69
|Açılış
|: 988,46
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
987,86
BIST En Aktif Hisseler11:14
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|VERUS
|89,85
|54.333.103
|% 9,98
|
|PKENT
|168,80
|41.882.999
|% 9,97
|
|TUCLK
|24,12
|6.194.281
|% 9,94
|
|VKING
|13,51
|2.473.522
|% 9,93
|
|AGYO
|6,11
|3.898.883
|% -9,88
|
|MZHLD
|135,50
|11.449.540
|% -8,32
|
|BRSAN
|54,35
|81.266.896
|% -7,49
|
|ICBCT
|8,02
|40.395.147
|% -7,28
|
|SUMAS
|102,00
|51.000
|% -6,42
|
|THYAO
|98,30
|936.113.572
|% -1,11
|
|TUPRS
|365,50
|816.167.126
|% -1,96
|
|SASA
|107,80
|711.534.297
|% 3,75
|
|AKBNK
|15,22
|588.285.046
|% -0,07
|
|ISCTR
|9,20
|477.244.631
|% -1,92
|
|EKGYO
|4,45
|389.639.188
|% -1,55
|
|ISCTR
|9,20
|477.244.631
|% -1,92
|
|SKBNK
|2,07
|103.552.403
|% -1,90
|
|YKBNK
|9,25
|459.362.373
|% -0,22
|
|IEYHO
|1,62
|79.799.884
|% 1,89
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6125
|18,6180
|% 0,10
|
|Euro
|18,5061
|18,5198
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,3778
|21,4850
|% -0,24
|
|Frank
|18,6255
|18,7377
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9390
|4,9638
|% 0,11
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-12,01
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.621
|6.686
|-50,00
|
|Yarım
|3.226
|3.270
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.634
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,21
|
|B. Petrol
|94,22
|94,22
|-0,82
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
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11:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, VESTL, TCELL
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11:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GARAN, TKFEN
-
11:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 72 kaybederek (% -0.77 ) 3, 443
-
11:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, VKING, MTRYO, TUCLK, EKIZ, PKENT, VERUS
-
11:29
OLMK, ERSU, VKING değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında