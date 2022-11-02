***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2022 10:20
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 01.11.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076116
BIST
10:104.045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -9,29
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.067
En Düşük
4.045
10:1018,6217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
10:1018,3951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0359
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
10:10989,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,84
|Açılış
|: 989,07
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,48
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler10:08
|VAKKO
|37,26
|9.362.246
|% 9,98
|
|AKCNS
|52,20
|18.528.976
|% 7,85
|
|BRLSM
|19,35
|32.989.447
|% 7,44
|
|ATSYH
|140,00
|1.477.140
|% 7,36
|
|CMENT
|65,00
|72.930
|% 6,73
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,40
|33.941.140
|% -7,28
|
|CELHA
|21,42
|7.705.382
|% -6,46
|
|MARTI
|5,80
|6.049.800
|% -6,15
|
|SASA
|123,90
|132.598.432
|% -5,78
|
|THYAO
|102,20
|249.453.737
|% -0,20
|
|EREGL
|30,16
|186.120.347
|% 1,62
|
|ASELS
|33,58
|164.410.008
|% 0,72
|
|KONTR
|108,00
|161.974.369
|% 0,09
|
|EKGYO
|4,55
|151.595.338
|% 0,89
|
|EKGYO
|4,55
|151.595.338
|% 0,89
|
|PEKGY
|2,97
|98.904.704
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,80
|10.096.840
|% -1,23
|
|TSKB
|3,01
|29.023.436
|% 1,35
|
|KRDMD
|12,16
|99.879.283
|% 2,01
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6167
|18,6239
|% 0,20
|
|Euro
|18,3848
|18,3922
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,3505
|21,4575
|% 0,30
|
|Frank
|18,5735
|18,6854
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9390
|4,9637
|% 0,11
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|4,35
|
|Altın Gr.
|988
|988
|2,75
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.642
|6.698
|3,00
|
|Yarım
|3.237
|3.275
|2,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.636
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,78
|0,03
|
|B. Petrol
|95,52
|95,52
|0,87
|