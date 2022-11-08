***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2022 15:39
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 07.11.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078016
BIST
15:564.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 50,64
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:5618,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1307
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
15:5618,6083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0733
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:56999,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,37
|Açılış
|: 999,51
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:54
|GRSEL
|15,95
|29.736.652
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|768.476.345
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|36.365.282
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|32.950.351
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|SILVR
|31,34
|45.804.636
|% -9,16
|
|EREGL
|35,88
|11.151.999.838
|% -2,02
|
|THYAO
|114,00
|10.588.169.022
|% 6,34
|
|EKGYO
|5,03
|5.652.253.680
|% 5,01
|
|ASELS
|36,56
|4.852.604.079
|% 2,52
|
|KRDMD
|13,17
|4.032.786.184
|% -4,91
|
|EKGYO
|5,03
|5.652.253.680
|% 5,01
|
|EREGL
|35,88
|11.151.999.838
|% -2,02
|
|KRDMD
|13,17
|4.032.786.184
|% -4,91
|
|SKBNK
|2,13
|584.989.821
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,24
|2.399.672.886
|% -0,11
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6046
|18,6095
|% 0,72
|
|Euro
|18,5940
|18,6050
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,2326
|21,3391
|% 0,07
|
|Frank
|18,6756
|18,7881
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,61
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,43
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,57
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|-27,00
|
|Tam
|6.694
|6.742
|-6,00
|
|Yarım
|3.262
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,41
|0,05
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|-0,44
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:10DOKTA
Yüzde 6.80 oranında artışla 55.75 lira fiyatla işlem gören hissede 559, 428 adet işlem
-
16:09PSGYO
Yüzde 5.37 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 492, 538 adet işlem
-
16:07DGNMO
Yüzde 6.55 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 199, 461 adet işlem
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 43 artarak (% 1.21 ) 3, 878
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, ALCTL, DESA, SNKRN, GUBRF, CELHA, IHEVA, GRSEL, SMRTG, OTTO