***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2022 12:11
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 10.11.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079385
BIST
12:054.519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 51,70
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:0518,5623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0724
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:0519,0548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,2030
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
12:051.052,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,54
|Açılış
|: 1.051,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:05
|AKENR
|4,40
|84.717.380
|% 10,00
|
|MAALT
|314,00
|39.317.725
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|15.796.001
|% 9,98
|
|BRSAN
|65,80
|74.120.264
|% 9,94
|
|PRDGS
|8,68
|350.854.091
|% 9,60
|
|SNGYO
|4,23
|15.545.732
|% -10,00
|
|TRILC
|12,22
|107.960.980
|% -4,31
|
|KNFRT
|13,18
|29.606.685
|% -4,01
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|DGNMO
|5,53
|25.965.468
|% -3,66
|
|THYAO
|114,00
|3.628.388.697
|% 0,53
|
|EREGL
|37,52
|3.215.304.201
|% -0,05
|
|ASELS
|40,04
|2.893.576.549
|% 5,26
|
|PETKM
|14,54
|1.643.621.549
|% 0,41
|
|ODAS
|10,64
|1.496.839.980
|% 6,61
|
|EKGYO
|5,43
|1.059.630.822
|% 0,93
|
|ODAS
|10,64
|1.496.839.980
|% 6,61
|
|YKBNK
|9,97
|1.370.209.136
|% 2,05
|
|TSKB
|3,17
|409.838.458
|% 1,28
|
|PSGYO
|8,41
|708.512.172
|% 6,73
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5556
|18,5623
|% 0,39
|
|Euro
|19,0391
|19,0548
|% 1,08
|
|Sterlin
|21,7277
|21,8366
|% 0,63
|
|Frank
|19,2267
|19,3425
|% 0,81
|
|Riyal
|4,9200
|4,9446
|% 0,34
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|7,53
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,48
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.961
|7.046
|28,00
|
|Yarım
|3.381
|3.445
|14,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,85
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,04
|0,15
|
|B. Petrol
|96,27
|96,27
|2,60
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:20DOAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 145.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 483, 264 adet işlem
-
12:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 52 artarak (% 0.93 ) 4, 930
-
12:19XU100
Endeks 4, 517 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 12 üstünde . İşlem hacmi 41, 065.00 milyon TL de
-
12:17HUBVC
Yüzde 6.18 oranında artışla 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 359, 879 adet işlem
-
12:16ZOREN
Yüzde 4.67 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 830, 811 adet işlem