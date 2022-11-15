***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2022 10:41
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 14.11.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079954
BIST
13:314.618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 47,99
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
13:3118,6139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
13:3119,4245
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,2040
|Açılış
|: 19,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4287
En Düşük
19,1707
13:311.062,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.062,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler13:31
|BRLSM
|22,22
|156.124.227
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|114.042.611
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|675.669.327
|% 9,97
|
|YEOTK
|99,30
|178.164.378
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|39.414.965
|% 9,95
|
|MNDRS
|9,91
|166.877.261
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|584.764.961
|% -9,97
|
|UZERB
|41,00
|221.628
|% -7,24
|
|NTHOL
|13,26
|100.887.766
|% -5,22
|
|IDEAS
|40,16
|19.663.047
|% -5,10
|
|THYAO
|109,70
|6.350.271.865
|% 0,00
|
|ASELS
|41,72
|3.967.569.163
|% 0,05
|
|ODAS
|11,65
|3.403.706.415
|% -2,02
|
|EREGL
|36,90
|3.328.303.621
|% -1,18
|
|PETKM
|15,08
|3.308.193.771
|% -1,18
|
|ALBRK
|2,80
|886.179.562
|% 9,80
|
|SKBNK
|2,29
|669.057.961
|% -0,87
|
|ODAS
|11,65
|3.403.706.415
|% -2,02
|
|ISCTR
|9,37
|2.399.557.703
|% 1,19
|
|EKGYO
|5,56
|1.437.558.264
|% -1,77
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6049
|18,6139
|% 0,06
|
|Euro
|19,4129
|19,4245
|% 1,06
|
|Sterlin
|21,9740
|22,0842
|% 0,78
|
|Frank
|19,7171
|19,8359
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9363
|4,9610
|% 0,03
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|2,77
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|1,66
|
|Cumhuriyet
|7.080
|7.187
|66,00
|
|Tam
|7.042
|7.162
|28,00
|
|Yarım
|3.420
|3.501
|13,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.750
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,93
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,10
|92,10
|-1,04
|