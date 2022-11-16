***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2022 10:36
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 15.11.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080251
BIST
11:564.759
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 101,64
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.759
En Düşük
4.677
11:5618,6241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
11:5619,3851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1137
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4004
En Düşük
19,2248
11:561.063,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.063,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler11:54
|ALBRK
|3,08
|217.464.775
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|169.815
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|79.232.179
|% 9,99
|
|MIATK
|143,40
|29.229.796
|% 9,97
|
|YEOTK
|109,20
|113.762.648
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|809.090
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|130.754.140
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|183.120.263
|% -9,98
|
|SNGYO
|3,15
|297.962.955
|% -8,16
|
|CLEBI
|593,60
|80.200.800
|% -7,10
|
|YKBNK
|11,42
|3.960.571.751
|% 5,84
|
|THYAO
|107,20
|3.095.816.207
|% -1,65
|
|ISCTR
|10,33
|2.999.484.146
|% 6,17
|
|AKBNK
|17,24
|2.874.888.337
|% 6,49
|
|VAKBN
|10,27
|2.085.783.869
|% 9,72
|
|YKBNK
|11,42
|3.960.571.751
|% 5,84
|
|SKBNK
|2,45
|729.280.884
|% 4,70
|
|ISCTR
|10,33
|2.999.484.146
|% 6,17
|
|TSKB
|3,43
|764.129.687
|% 5,21
|
|EKGYO
|5,69
|1.240.909.434
|% 2,34
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6066
|18,6229
|% 0,12
|
|Euro
|19,3889
|19,3965
|% 0,65
|
|Sterlin
|22,0477
|22,1583
|% 0,22
|
|Frank
|19,6906
|19,8092
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9372
|4,9619
|% 0,05
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,14
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|0,01
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.062
|7.179
|-16,00
|
|Yarım
|3.430
|3.509
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.754
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,72
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|0,06
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|0,75
|
Seans Raporu
11:54
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