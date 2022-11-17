***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2022 10:59
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 16.11.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080840
BIST
14:014.584
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -84,06
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
14:0118,6183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
14:0119,2784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0546
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2488
14:011.055,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,92
|Açılış
|: 1.055,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler14:01
|MEGAP
|6,49
|66.873.257
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|66.873.257
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|128.492.379
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|130.456.979
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.888.954
|% 9,95
|
|SILVR
|23,76
|15.757.944
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.251.621.471
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|869.700.953
|% -9,97
|
|KERVN
|1,07
|1.253.386
|% -8,55
|
|BARMA
|102,70
|52.484.072
|% -7,64
|
|THYAO
|108,00
|7.751.708.218
|% 3,25
|
|EREGL
|37,68
|4.263.701.745
|% 1,73
|
|KONTR
|205,60
|3.439.288.679
|% -4,64
|
|ASELS
|40,64
|3.159.540.397
|% 2,01
|
|VAKBN
|9,70
|2.290.428.671
|% -5,73
|
|EKGYO
|5,55
|1.497.247.866
|% 0,36
|
|ALBRK
|3,21
|809.252.857
|% 4,22
|
|VAKBN
|9,70
|2.290.428.671
|% -5,73
|
|HALKB
|9,85
|2.287.390.813
|% -4,18
|
|SKBNK
|2,28
|501.348.846
|% -3,39
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6153
|18,6183
|% 0,16
|
|Euro
|19,2629
|19,2784
|% -0,28
|
|Sterlin
|22,0283
|22,1388
|% -0,27
|
|Frank
|19,5229
|19,6405
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9393
|4,9641
|% 0,19
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-11,51
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|-4,94
|
|Cumhuriyet
|7.059
|7.165
|-39,00
|
|Tam
|7.019
|7.131
|-31,00
|
|Yarım
|3.409
|3.486
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,05
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|-0,24
|
|B. Petrol
|92,39
|92,39
|-0,47
|