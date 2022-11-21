***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.11.2022 10:11
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 18.11.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081307
BIST
10:204.522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -4,45
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.528
En Düşük
4.500
10:2018,6221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
10:2019,1330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1020
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0937
10:201.044,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,85
|Açılış
|: 1.044,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,22
BIST En Aktif Hisseler10:20
|SEYKM
|9,57
|18.945.469
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|1.290.489
|% 10,00
|
|BRKSN
|18,06
|1.915.750
|% 9,99
|
|ALFAS
|85,55
|12.852.604
|% 9,96
|
|EUREN
|70,15
|36.402.206
|% 9,95
|
|SILVR
|19,26
|1.661.040
|% -10,00
|
|SASA
|135,90
|65.614.423
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|44.009.066
|% -9,97
|
|PRDGS
|10,32
|9.844.279
|% -9,95
|
|AKENR
|5,43
|4.508.889
|% -6,22
|
|KONTR
|180,40
|1.204.960.442
|% 3,26
|
|THYAO
|107,50
|680.613.570
|% 0,84
|
|PETKM
|15,21
|470.751.662
|% 1,40
|
|EREGL
|37,00
|348.482.704
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,10
|335.226.354
|% 1,37
|
|ALBRK
|3,40
|210.975.309
|% -1,45
|
|EKGYO
|5,54
|270.424.569
|% 0,91
|
|SKBNK
|2,50
|93.334.962
|% 2,88
|
|ADESE
|1,37
|43.145.893
|% 2,24
|
|PETKM
|15,21
|470.751.662
|% 1,40
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6145
|18,6221
|% 0,07
|
|Euro
|19,1241
|19,1330
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,9496
|22,0597
|% -0,44
|
|Frank
|19,3784
|19,4952
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9393
|4,9640
|% 0,05
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-3,08
|
|Altın Gr.
|1.045
|1.045
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.965
|7.089
|-42,00
|
|Yarım
|3.383
|3.466
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.732
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,84
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,92
|86,92
|-0,70
|