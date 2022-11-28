***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2022 12:07
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 25.11.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082567
BIST
13:234.950
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 75,74
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.952
En Düşük
4.854
13:2318,6324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
13:2319,5135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1069
|Açılış
|: 19,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5259
En Düşük
19,2550
13:231.055,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.055,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,10
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler13:21
|PRKME
|17,18
|27.431.175
|% 9,99
|
|VANGD
|6,02
|9.491.104
|% 9,85
|
|PEGYO
|3,75
|22.761.743
|% 9,01
|
|VAKFN
|5,38
|149.794.128
|% 8,91
|
|HATEK
|11,58
|20.117.947
|% 8,83
|
|MZHLD
|15,74
|38.721.010
|% -7,30
|
|EMNIS
|56,65
|197.312
|% -4,79
|
|GEREL
|9,42
|122.144.879
|% -4,37
|
|RYSAS
|19,19
|20.469.599
|% -4,05
|
|VKING
|13,00
|107.061
|% -3,70
|
|THYAO
|116,90
|6.122.195.808
|% 2,72
|
|PETKM
|18,20
|3.399.104.787
|% 4,90
|
|EREGL
|42,44
|2.543.748.307
|% 1,34
|
|ASELS
|48,84
|2.517.914.202
|% 1,33
|
|KRDMD
|14,86
|2.346.761.800
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,78
|862.444.408
|% 4,91
|
|EKGYO
|6,82
|1.441.569.798
|% -1,30
|
|PETKM
|18,20
|3.399.104.787
|% 4,90
|
|TSKB
|4,07
|678.190.708
|% 4,36
|
|ISCTR
|10,49
|1.740.461.097
|% 2,34
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6302
|18,6326
|% -0,01
|
|Euro
|19,5024
|19,5148
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,4771
|22,5898
|% 0,02
|
|Frank
|19,6969
|19,8156
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% -0,01
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,67
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|3,28
|
|Cumhuriyet
|7.028
|7.134
|19,00
|
|Tam
|7.053
|7.112
|3,00
|
|Yarım
|3.421
|3.477
|2,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.738
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,53
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|-0,00
|
|B. Petrol
|81,21
|81,21
|-2,50
|