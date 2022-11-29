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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.11.2022 10:25
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 28.11.
2022
 
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082786


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSGY 6,38 155.687.571 % 10,00  
PKENT 180,40 72.378.043 % 10,00  
BFREN 3.800,10 96.799.284 % 10,00  
KSTUR 304,80 1.217.609 % 10,00  
SNICA 29,32 713.966.564 % 9,98  
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14:56 Alış Satış %  
Dolar 18,6334 18,6396 % 0,07  
Euro 19,3418 19,3511 % 0,48  
Sterlin 22,3298 22,4417 % 0,64  
Frank 19,5419 19,6596 % 0,01  
Riyal 4,9423 4,9671 % 0,01  
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14:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.756 15,56  
Altın Gr. 1.052 1.053 10,23  
Cumhuriyet 7.004 7.110 16,00  
Tam 7.034 7.094 58,00  
Yarım 3.411 3.468 28,00  
Çeyrek 1.700 1.733 14,00  
Gümüş.Ons 21,33 21,36 0,41  
Gümüş Gr. 12,79 12,80 0,25  
B. Petrol 86,27 86,27 2,38  
Seans Raporu 14:56
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