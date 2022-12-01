***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2022 09:46
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 30.11.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083349
BIST
11:155.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 90,71
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
11:1518,6406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
11:1519,4214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0239
|Açılış
|: 19,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
11:151.065,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.065,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler11:15
|YGYO
|1,76
|24.584.987
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|18.809.073
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|330.018.606
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|EUYO
|4,57
|6.010.545
|% -6,92
|
|PRDGS
|14,20
|28.211.824
|% -4,76
|
|THYAO
|124,60
|2.848.396.095
|% 3,83
|
|KRDMD
|15,41
|1.873.249.308
|% 4,62
|
|SISE
|39,66
|1.778.133.567
|% 1,43
|
|PETKM
|18,32
|1.453.695.516
|% 2,40
|
|KOZAL
|383,60
|1.298.638.041
|% 4,24
|
|KRDMD
|15,41
|1.873.249.308
|% 4,62
|
|EKGYO
|7,09
|773.051.709
|% 2,90
|
|YKBNK
|12,03
|1.192.644.490
|% -0,17
|
|SKBNK
|2,73
|260.814.286
|% 0,74
|
|ISCTR
|10,59
|888.704.210
|% 2,22
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6376
|18,6406
|% 0,05
|
|Euro
|19,4121
|19,4214
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,4670
|22,5797
|% 0,34
|
|Frank
|19,6823
|19,8008
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9438
|4,9686
|% 0,05
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|7,49
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|3,89
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.096
|7.163
|8,00
|
|Yarım
|3.442
|3.502
|4,00
|
|Çeyrek
|1.726
|1.750
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,18
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|86,57
|86,57
|-0,40
|