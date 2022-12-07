***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2022 10:29
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 06.12.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085100
BIST
11:474.972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -28,22
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.967
11:4718,6456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
11:4719,5337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0214
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5531
En Düşük
19,4674
11:471.062,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.062,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler11:47
|YESIL
|4,40
|56.959.380
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|336.799.770
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|433.254.664
|% 9,97
|
|OZSUB
|14,93
|13.367.755
|% 9,94
|
|PEKGY
|3,00
|76.713.147
|% -9,91
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|AZTEK
|32,58
|84.979.864
|% -6,38
|
|PRDGS
|12,61
|22.458.020
|% -5,97
|
|MIATK
|106,00
|24.458.132
|% -5,86
|
|KRDMD
|17,13
|4.001.543.623
|% -3,22
|
|THYAO
|136,90
|3.002.431.389
|% 0,96
|
|ASELS
|51,50
|2.704.275.623
|% 5,02
|
|PETKM
|18,38
|2.150.336.979
|% 2,11
|
|EREGL
|42,10
|1.144.671.854
|% -1,13
|
|KRDMD
|17,13
|4.001.543.623
|% -3,22
|
|PETKM
|18,38
|2.150.336.979
|% 2,11
|
|EKGYO
|7,27
|728.827.015
|% 0,41
|
|ISCTR
|10,32
|834.631.514
|% 1,08
|
|TSKB
|4,00
|290.425.379
|% 0,50
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|3,84
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,77
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.155
|7.204
|4,00
|
|Yarım
|3.465
|3.522
|2,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,37
|0,06
|
|B. Petrol
|79,01
|79,01
|-0,34
|
Seans Raporu
11:47
daha fazla
-
12:02XU100
Endeks 4, 972 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 33, 511.00 milyon TL de
-
12:02SASA
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 097 adet işlem
-
12:00PRDGS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 12.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 781, 309 adet işlem
-
11:59YEOTK
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 70.65 lira fiyatla işlem gören hissede 531, 984 adet işlem
-
11:58ATLAS
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 847, 876 adet işlem