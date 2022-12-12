***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2022 14:00
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 09.12.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086594
BIST
13:475.197
En Yüksek
|Değişim
|: 3,83%
|| 191,75
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.204
En Düşük
5.058
13:4718,6514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
13:4719,6947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0596
|Açılış
|: 19,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,6997
En Düşük
19,5838
13:471.073,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,42
|Açılış
|: 1.073,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler13:47
|KOZAL
|466,80
|1.485.870.028
|% 9,99
|
|HUNER
|14,09
|72.861.872
|% 9,99
|
|VKING
|18,84
|2.914.276
|% 9,98
|
|CRFSA
|68,85
|46.422.845
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|88.686.763
|% 9,97
|
|EMNIS
|60,05
|2.474.961
|% -9,97
|
|BASCM
|4,80
|1.101.613
|% -7,69
|
|MRGYO
|4,90
|60.422.739
|% -5,04
|
|IDGYO
|4,80
|13.644.081
|% -4,95
|
|IDEAS
|48,50
|49.706.472
|% -4,53
|
|THYAO
|142,90
|6.201.460.294
|% 1,35
|
|SAHOL
|41,00
|6.071.441.217
|% 2,24
|
|ASELS
|56,40
|3.362.246.036
|% 5,42
|
|YKBNK
|11,70
|3.072.678.875
|% 3,08
|
|AKBNK
|17,41
|2.819.541.853
|% 4,44
|
|EKGYO
|7,73
|2.659.645.830
|% 2,25
|
|YKBNK
|11,70
|3.072.678.875
|% 3,08
|
|ISCTR
|11,26
|2.588.337.239
|% 6,53
|
|SKBNK
|2,80
|613.763.508
|% 5,26
|
|TSKB
|4,22
|824.722.178
|% 6,57
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6283
|18,6514
|% 0,06
|
|Euro
|19,6824
|19,6947
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,8359
|22,9505
|% 0,24
|
|Frank
|19,9022
|20,0221
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9405
|4,9653
|% -0,03
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-3,48
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|7.204
|7.313
|-18,00
|
|Tam
|7.240
|7.288
|23,00
|
|Yarım
|3.506
|3.563
|11,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.781
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|0,04
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|-0,44
|