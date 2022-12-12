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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.12.2022 14:00
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 09.12.
2022
 
 
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086594


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BIST En Aktif Hisseler13:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAL 466,80 1.485.870.028 % 9,99  
HUNER 14,09 72.861.872 % 9,99  
VKING 18,84 2.914.276 % 9,98  
CRFSA 68,85 46.422.845 % 9,98  
OZSUB 19,86 88.686.763 % 9,97  
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13:47 Alış Satış %  
Dolar 18,6283 18,6514 % 0,06  
Euro 19,6824 19,6947 % 0,30  
Sterlin 22,8359 22,9505 % 0,24  
Frank 19,9022 20,0221 % 0,23  
Riyal 4,9405 4,9653 % -0,03  
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13:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.792 -3,48  
Altın Gr. 1.074 1.074 -2,31  
Cumhuriyet 7.204 7.313 -18,00  
Tam 7.240 7.288 23,00  
Yarım 3.506 3.563 11,00  
Çeyrek 1.758 1.781 6,00  
Gümüş.Ons 23,42 23,45 0,01  
Gümüş Gr. 14,07 14,09 0,04  
B. Petrol 75,66 75,66 -0,44  
Seans Raporu 13:47
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