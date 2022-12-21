***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2022 09:58
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 20.12.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088902
BIST
12:035.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 27,60
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
12:0318,6722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
12:0319,8547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0454
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
12:031.089,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.089,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler12:01
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.417.982
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PAMEL
|234,50
|6.628.363
|% -5,48
|
|SANEL
|16,17
|2.884.556
|% -4,60
|
|RYSAS
|23,88
|35.065.594
|% -4,48
|
|RHEAG
|4,30
|2.136.692
|% -4,44
|
|THYAO
|144,00
|3.061.389.018
|% -1,30
|
|AKBNK
|20,64
|2.784.560.638
|% 3,20
|
|VAKBN
|12,68
|2.664.230.264
|% -0,08
|
|SAHOL
|42,80
|2.505.485.693
|% 3,33
|
|ISCTR
|13,03
|2.429.421.319
|% 0,54
|
|VAKBN
|12,68
|2.664.230.264
|% -0,08
|
|EKGYO
|8,13
|1.645.836.224
|% -0,73
|
|ADESE
|2,09
|397.334.527
|% -2,79
|
|YKBNK
|12,35
|2.312.651.218
|% 0,82
|
|ISCTR
|13,03
|2.429.421.319
|% 0,54
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6625
|18,6772
|% 0,14
|
|Euro
|19,8467
|19,8609
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,6224
|22,7358
|% -0,08
|
|Frank
|20,0915
|20,2125
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9482
|4,9731
|% 0,08
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,85
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|0,09
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.348
|7.399
|2,00
|
|Yarım
|3.570
|3.617
|1,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.808
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,38
|-0,11
|
|B. Petrol
|80,13
|80,13
|0,14
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16KORDS
Yüzde 4.54 oranında artışla 89.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 579, 778 adet işlem
-
12:15EGEPO
Yüzde 9.91 oranında artışla 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 920, 583 adet işlem
-
12:14KORDS
Yüzde 4.07 oranında artışla 89.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 294, 357 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 5, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 47, 253.00 milyon TL de
-
12:11OZSUB
Yüzde 9.92 oranında artışla 23.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 553, 320 adet işlem