***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2022 10:13
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 21.12.
2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089127
BIST
14:275.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 69,51
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.513
En Düşük
5.445
14:2718,6774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
14:2719,8576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0422
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
14:271.089,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.089,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler14:27
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,10
|1.915.758
|% 9,99
|
|PLTUR
|17,72
|17.736.072
|% 9,99
|
|UMPAS
|6,86
|2.521.160
|% 9,94
|
|OTTO
|106,00
|2.251.567
|% 9,17
|
|SUNTK
|62,40
|31.090.628
|% -3,03
|
|MERCN
|45,62
|16.169.115
|% -2,89
|
|KSTUR
|366,90
|324.065
|% -2,68
|
|LKMNH
|31,16
|12.171.652
|% -2,62
|
|OSMEN
|67,50
|10.122.786
|% -2,60
|
|PGSUS
|507,20
|824.301.605
|% 0,04
|
|GESAN
|279,30
|729.884.275
|% 8,26
|
|SMRTG
|100,10
|602.851.489
|% 4,27
|
|ODAS
|11,53
|580.254.311
|% 0,52
|
|OYAKC
|22,06
|551.995.305
|% 2,99
|
|ODAS
|11,53
|580.254.311
|% 0,52
|
|ULUFA
|9,32
|333.176.765
|% 8,37
|
|HLGYO
|6,53
|166.298.216
|% 1,08
|
|OYAKC
|22,06
|551.995.305
|% 2,99
|
|GWIND
|23,80
|494.578.398
|% 0,08
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6712
|18,6774
|% 0,09
|
|Euro
|19,8436
|19,8576
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,4862
|22,5989
|% 0,01
|
|Frank
|20,0778
|20,1988
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9510
|4,9758
|% 0,10
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,48
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.090
|1,17
|
|Cumhuriyet
|7.305
|7.415
|-8,00
|
|Tam
|7.341
|7.390
|-7,00
|
|Yarım
|3.555
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,71
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,24
|-0,15
|
|B. Petrol
|83,57
|83,57
|1,37
|