***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2023 13:24
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 04.01.2023
t
arihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093986
BIST
14:425.394
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -129,68
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:4218,7671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:4219,9455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0535
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:421.114,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,50
|Açılış
|: 1.114,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:42
|DOGUB
|11,00
|51.842.981
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.092.428
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|ARMDA
|198,00
|15.262.192
|% 9,21
|
|EUKYO
|4,80
|4.164.615
|% 9,09
|
|ULUSE
|202,50
|25.844.521
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|127.597.730
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,81
|809.666
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|11.330.179
|% -9,87
|
|BRKVY
|26,24
|31.927.070
|% -9,83
|
|EREGL
|42,64
|15.687.512.036
|% -0,65
|
|THYAO
|142,90
|8.605.225.312
|% -1,11
|
|KRDMD
|19,19
|5.805.018.502
|% -3,03
|
|ASELS
|63,50
|4.425.516.490
|% -2,53
|
|AKBNK
|19,29
|3.160.619.374
|% -1,83
|
|EREGL
|42,64
|15.687.512.036
|% -0,65
|
|EKGYO
|9,12
|3.075.498.589
|% -3,18
|
|KRDMD
|19,19
|5.805.018.502
|% -3,03
|
|YKBNK
|11,33
|2.247.859.545
|% -2,66
|
|AKBNK
|19,29
|3.160.619.374
|% -1,83
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7606
|18,7671
|% 0,13
|
|Euro
|19,9269
|19,9455
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,4817
|22,5945
|% -0,23
|
|Frank
|20,1526
|20,2740
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9775
|5,0025
|% 0,17
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-8,93
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|7.522
|7.636
|-8,00
|
|Tam
|7.549
|7.608
|-18,00
|
|Yarım
|3.656
|3.719
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.859
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|1,69
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:57MARKA
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 601 adet işlem
-
14:56ULUFA
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 7.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 670, 244 adet işlem
-
14:55GWIND
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 21.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 057, 610 adet işlem
-
14:54XU100
Endeks 5, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 92 altında . İşlem hacmi 90, 440.00 milyon TL de
-
14:54KAREL
Yüzde -7.58 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 632, 149 adet işlem