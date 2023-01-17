***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2023 11:11
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 16.01.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102756
BIST
13:285.271
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 63,61
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
13:2818,7915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
13:2820,3273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3724
En Düşük
20,2241
13:281.150,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -7,35
|Açılış
|: 1.150,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,62
BIST En Aktif Hisseler13:26
|ARMDA
|337,70
|19.702.832
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.239.771
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|37.636.746
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|110.753.381
|% 9,98
|
|VKING
|35,92
|372.023
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|1.973.424
|% -9,93
|
|POLTK
|1.520,10
|56.403.658
|% -7,31
|
|BRKO
|5,29
|329.387
|% -7,19
|
|MSGYO
|6,98
|30.306.671
|% -6,06
|
|DIRIT
|6,66
|98.672
|% -4,86
|
|KRDMD
|20,10
|6.414.643.731
|% 6,18
|
|EREGL
|41,20
|6.380.602.302
|% 0,44
|
|THYAO
|145,70
|5.235.612.538
|% 0,90
|
|TUPRS
|560,60
|3.233.935.751
|% 3,76
|
|ASELS
|58,65
|2.400.626.126
|% 1,21
|
|KRDMD
|20,10
|6.414.643.731
|% 6,18
|
|EKGYO
|8,36
|2.066.254.131
|% 2,20
|
|EREGL
|41,20
|6.380.602.302
|% 0,44
|
|YKBNK
|9,72
|1.434.942.122
|% -0,10
|
|PETKM
|18,47
|2.027.977.656
|% 0,93
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7871
|18,7922
|% 0,04
|
|Euro
|20,3118
|20,3223
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,8550
|22,9696
|% 0,06
|
|Frank
|20,2725
|20,3946
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9858
|5,0108
|% -0,03
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-11,75
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|-7,16
|
|Cumhuriyet
|7.787
|7.904
|-10,00
|
|Tam
|7.824
|7.879
|-21,00
|
|Yarım
|3.812
|3.855
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.928
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,50
|-0,22
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|0,48
|