***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2023 09:39
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 18.01.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103108
BIST
18:105.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
0
En Düşük
0
18:1018,7947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0047
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8091
En Düşük
18,7301
18:1020,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0955
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,3831
En Düşük
20,2399
18:101.153,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.153,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.155,25
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler18:10
|PEKGY
|3,33
|38.202.247
|% 0,00
|
|OYAKC
|24,14
|949.946.182
|% 0,00
|
|PAPIL
|18,96
|67.356.261
|% 0,00
|
|NATEN
|162,90
|48.408.050
|% 0,00
|
|SMART
|10,30
|15.180.016
|% 0,00
|
|PEKGY
|3,33
|38.202.247
|% 0,00
|
|OYAKC
|24,14
|949.946.182
|% 0,00
|
|PAPIL
|18,96
|67.356.261
|% 0,00
|
|NATEN
|162,90
|48.408.050
|% 0,00
|
|SMART
|10,30
|15.180.016
|% 0,00
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 0,00
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 0,00
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 0,00
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 0,00
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 0,00
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7907
|18,7947
|% -0,03
|
|Euro
|20,1951
|20,3831
|% 0,47
|
|Sterlin
|23,1217
|23,2377
|% -0,00
|
|Frank
|20,4341
|20,5572
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9886
|5,0136
|% 0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|6,79
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|3,58
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.825
|7.895
|16,00
|
|Yarım
|3.813
|3.863
|7,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.932
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,90
|
Seans Raporu
18:10
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında