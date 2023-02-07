***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2023 11:32
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 06.02.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110371
BIST
11:184.780
En Yüksek
|Değişim
|: -3,04%
|| -149,85
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
11:1818,8305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:1820,1831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0261
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:181.134,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,23
|Açılış
|: 1.134,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:16
|KONYA
|2.964,50
|84.328.549
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|13.906.777
|% 9,99
|
|EMNIS
|49,42
|88.066
|% 9,97
|
|CEOEM
|16,47
|4.169.480
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.657.074
|% -9,99
|
|CANTE
|65,05
|36.771.620
|% -9,65
|
|AKGRT
|2,91
|22.953.174
|% -9,06
|
|TURSG
|8,72
|35.593.118
|% -8,79
|
|KRDMD
|17,97
|1.150.741.706
|% 1,76
|
|THYAO
|135,20
|869.254.319
|% -3,36
|
|ASELS
|54,75
|735.467.888
|% -6,89
|
|EREGL
|39,26
|669.093.105
|% -2,00
|
|OYAKC
|24,90
|584.755.017
|% 9,89
|
|KRDMD
|17,97
|1.150.741.706
|% 1,76
|
|EKGYO
|7,11
|208.331.978
|% -2,20
|
|BSOKE
|5,97
|181.251.282
|% -6,43
|
|BUCIM
|6,06
|162.427.863
|% 8,60
|
|YKBNK
|8,65
|226.304.542
|% -2,59
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8267
|18,8341
|% 0,04
|
|Euro
|20,1745
|20,1806
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,5118
|22,6247
|% -0,23
|
|Frank
|20,1969
|20,3186
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0041
|5,0292
|% 0,03
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|4,65
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|3,01
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.728
|7.789
|1,00
|
|Yarım
|3.775
|3.811
|0,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.906
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|1,65
|