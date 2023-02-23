***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2023 09:59
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,22.02.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116225
BIST
11:345.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 9,08
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.116
En Düşük
5.044
11:3418,8788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0066
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
11:3420,0483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0399
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
11:341.109,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.109,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler11:32
|ONCSM
|78,10
|18.678.686
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|71.091.791
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|64.031.764
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|10.226.954
|% 9,99
|
|ULUSE
|316,00
|37.060.719
|% 9,99
|
|NUHCM
|148,50
|42.465.698
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|11.296.151
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|38.838.610
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|13.946.009
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|115.460.603
|% -10,00
|
|KRDMD
|21,08
|2.427.336.656
|% -6,64
|
|EREGL
|44,90
|1.360.461.742
|% -1,32
|
|THYAO
|138,40
|1.346.930.695
|% 1,47
|
|AKBNK
|16,45
|1.212.568.604
|% 2,43
|
|ASTOR
|32,84
|1.073.762.975
|% 5,73
|
|KRDMD
|21,08
|2.427.336.656
|% -6,64
|
|EKGYO
|8,15
|688.679.928
|% 1,37
|
|AKBNK
|16,45
|1.212.568.604
|% 2,43
|
|IZMDC
|6,06
|413.782.472
|% -6,77
|
|SEGYO
|2,42
|132.395.922
|% 4,76
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8743
|18,8788
|% 0,03
|
|Euro
|20,0369
|20,0483
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6898
|22,8036
|% 0,14
|
|Frank
|20,1882
|20,3098
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0168
|5,0420
|% 0,03
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|4,02
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|2,25
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.593
|7.649
|8,00
|
|Yarım
|3.710
|3.743
|4,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.872
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|0,05
|
|B. Petrol
|80,89
|80,89
|0,29
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
11:47DYOBY
Yüzde 5.33 oranında artışla 26.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 793, 851 adet işlem
-
11:46MNDRS
Yüzde 5.41 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 659, 605 adet işlem
-
11:45GWIND
Yüzde 4.61 oranında artışla 18.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 586, 762 adet işlem
-
11:44XU100
Endeks 5, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 20, 904.00 milyon TL de
-
11:43AKFGY
Yüzde 4.76 oranında artışla 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 151, 519 adet işlem