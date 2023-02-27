***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2023 10:21
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 24.02.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117008
BIST
16:105.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 75,26
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.153
En Düşük
4.980
16:1018,8824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
16:1019,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0245
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0642
En Düşük
19,8029
16:101.100,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.100,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler16:10
|BFREN
|5.237,10
|101.293.222
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|986.643.452
|% 9,99
|
|SOKE
|14,45
|212.776.342
|% 9,97
|
|GENTS
|6,40
|45.591.882
|% 9,97
|
|AFYON
|12,35
|708.772.828
|% 9,97
|
|BALAT
|18,72
|456.015
|% -6,40
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.430.000
|% -6,29
|
|METUR
|5,40
|10.426.947
|% -6,09
|
|ANSGR
|16,26
|15.676.993
|% -5,63
|
|MMCAS
|4,48
|75.380
|% -5,08
|
|THYAO
|141,00
|5.734.902.637
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,83
|4.736.868.478
|% 1,96
|
|KRDMD
|21,86
|3.316.346.332
|% -2,76
|
|ASTOR
|39,14
|3.069.140.811
|% 7,53
|
|EREGL
|43,62
|2.953.778.214
|% -1,40
|
|EKGYO
|8,83
|4.736.868.478
|% 1,96
|
|YKBNK
|9,35
|1.432.474.382
|% 2,75
|
|KRDMD
|21,86
|3.316.346.332
|% -2,76
|
|AKBNK
|16,68
|2.406.779.662
|% 4,51
|
|BUCIM
|7,76
|838.127.937
|% -2,39
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8779
|18,8824
|% 0,04
|
|Euro
|19,9265
|19,9335
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,5651
|22,6782
|% 0,40
|
|Frank
|20,0037
|20,1242
|% 0,11
|
|Riyal
|5,0191
|5,0443
|% 0,00
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,14
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|0,67
|
|Cumhuriyet
|7.448
|7.561
|-18,00
|
|Tam
|7.490
|7.541
|-83,00
|
|Yarım
|3.659
|3.690
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.845
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,72
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,57
|12,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|-0,23
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25GUBRF
Yüzde 6.56 oranında artışla 227.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 281, 850 adet işlem
-
16:24BVSAN
Yüzde 4.86 oranında artışla 42.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 220, 275 adet işlem
-
16:23KRSTL
Yüzde 9.43 oranında artışla 9.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 829, 586 adet işlem
-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 26 artarak (% 1.41 ) 5, 641
-
16:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM