***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2023 10:08
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 08.03.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122104
BIST
11:065.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 56,51
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.502
En Düşük
5.432
11:0618,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,9062
11:0620,2000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0200
|Açılış
|: 20,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2000
En Düşük
20,2000
11:061.106,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.106,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.106,83
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler11:04
|YGYO
|1,76
|38.571.034
|% 10,00
|
|YESIL
|4,29
|32.100.722
|% 10,00
|
|CUSAN
|19,77
|8.060.269
|% 9,96
|
|SEYKM
|9,55
|26.169.287
|% 9,90
|
|YYAPI
|2,14
|29.444.835
|% 9,74
|
|BRKO
|4,50
|218.250
|% -9,82
|
|TUKAS
|20,06
|193.475.218
|% -7,30
|
|ATSYH
|85,50
|247.181
|% -7,22
|
|EMKEL
|10,78
|185.639.346
|% -6,26
|
|DOAS
|136,00
|241.563.130
|% -4,36
|
|ISCTR
|14,79
|2.761.993.159
|% 3,64
|
|YKBNK
|11,77
|2.023.187.973
|% 1,55
|
|AKBNK
|19,95
|1.908.504.600
|% 0,10
|
|THYAO
|142,10
|1.303.531.770
|% 1,43
|
|EREGL
|43,26
|1.259.406.004
|% 0,56
|
|ISCTR
|14,79
|2.761.993.159
|% 3,64
|
|YKBNK
|11,77
|2.023.187.973
|% 1,55
|
|AKBNK
|19,95
|1.908.504.600
|% 0,10
|
|EKGYO
|8,28
|771.800.152
|% 2,10
|
|SKBNK
|2,71
|207.500.661
|% 0,74
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9555
|18,9637
|% 0,12
|
|Euro
|20,0146
|20,0347
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,3881
|22,5004
|% 0,05
|
|Frank
|20,1115
|20,2327
|% 0,34
|
|Riyal
|5,0347
|5,0600
|% 0,09
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|0,68
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|1,10
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.516
|7.572
|-14,00
|
|Yarım
|3.672
|3.705
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.853
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,01
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-0,19
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
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11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
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11:19
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11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 92 artarak (% 1.29 ) 4, 953
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11:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CUSAN, YYAPI, SEYKM, YESIL, YGYO
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11:19
YAYLA, ORGE, ONCSM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında