***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2023 10:58
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 09.03.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122662
BIST
11:545.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -27,07
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
11:5418,9676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
11:5420,1096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0391
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
11:541.119,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.119,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler11:51
|AVTUR
|3,64
|5.122.818
|% 9,97
|
|MARKA
|8,05
|25.523.249
|% 9,97
|
|YESIL
|4,71
|145.573.325
|% 9,79
|
|DOKTA
|48,06
|35.279.545
|% 9,23
|
|BVSAN
|54,30
|302.697.447
|% 9,08
|
|BALAT
|16,51
|241.541
|% -9,98
|
|MERCN
|32,90
|48.561.662
|% -9,07
|
|DOBUR
|48,52
|9.168.721
|% -5,23
|
|KRGYO
|11,50
|16.623.095
|% -4,56
|
|TERA
|27,02
|34.182.132
|% -4,25
|
|EREGL
|41,28
|4.277.905.495
|% -3,96
|
|OYAKC
|46,34
|2.228.345.015
|% -1,15
|
|KRDMD
|21,22
|1.653.701.709
|% 1,53
|
|ISCTR
|14,54
|1.604.494.809
|% 2,39
|
|ASELS
|58,45
|1.321.801.377
|% 0,34
|
|ADESE
|1,65
|231.082.624
|% 4,43
|
|ISCTR
|14,54
|1.604.494.809
|% 2,39
|
|EREGL
|41,28
|4.277.905.495
|% -3,96
|
|YKBNK
|11,77
|1.150.688.731
|% 0,34
|
|KRDMD
|21,22
|1.653.701.709
|% 1,53
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9633
|18,9701
|% 0,09
|
|Euro
|20,0951
|20,1080
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,5941
|22,7074
|% 0,28
|
|Frank
|20,3065
|20,4289
|% 0,45
|
|Riyal
|5,0375
|5,0627
|% 0,07
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|5,04
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.120
|3,77
|
|Cumhuriyet
|7.550
|7.664
|29,00
|
|Tam
|7.594
|7.646
|16,00
|
|Yarım
|3.710
|3.742
|8,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.871
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,29
|0,05
|
|B. Petrol
|81,07
|81,07
|-0,52
|