***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2023 11:06
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 27.03.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128378
BIST
12:424.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -62,64
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.914
12:4219,1137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0268
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
12:4220,6959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0763
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
12:421.199,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,25
|Açılış
|: 1.199,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler12:40
|TDGYO
|11,33
|5.648.201
|% 10,00
|
|EKSUN
|65,00
|1.099.540
|% 9,98
|
|ULAS
|13,12
|9.564.233
|% 9,97
|
|ZEDUR
|54,45
|488.417
|% 9,96
|
|IHAAS
|173,50
|5.089.102
|% 9,95
|
|CANTE
|47,34
|231.316.965
|% -10,00
|
|SANEL
|15,81
|24.536.917
|% -9,97
|
|GMTAS
|9,96
|78.158.938
|% -9,95
|
|ONCSM
|133,90
|32.475.184
|% -8,79
|
|TGSAS
|18,32
|12.736.697
|% -7,85
|
|AKFYE
|22,68
|3.979.082.282
|% 8,21
|
|YYLGD
|32,78
|2.597.549.992
|% 4,73
|
|ASTOR
|57,75
|2.204.717.288
|% -4,86
|
|EREGL
|36,92
|1.073.401.937
|% -1,23
|
|ISCTR
|13,62
|1.034.491.888
|% 0,00
|
|AKFYE
|22,68
|3.979.082.282
|% 8,21
|
|EKGYO
|6,64
|561.424.861
|% -3,49
|
|YYLGD
|32,78
|2.597.549.992
|% 4,73
|
|ISCTR
|13,62
|1.034.491.888
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,98
|599.269.563
|% -1,67
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1072
|19,1118
|% 0,13
|
|Euro
|20,6822
|20,6938
|% 0,36
|
|Sterlin
|23,4049
|23,5223
|% 0,08
|
|Frank
|20,7334
|20,8583
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0726
|5,0980
|% 0,10
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-4,47
|
|Altın Gr.
|1.199
|1.199
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|8.113
|8.236
|11,00
|
|Tam
|8.134
|8.222
|-19,00
|
|Yarım
|3.987
|4.023
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.994
|2.012
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,90
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,06
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,03
|78,03
|0,27
|