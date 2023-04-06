***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2023 09:31
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 05.04.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132300
BIST
10:304.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,32
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.950
En Düşük
4.920
10:3019,2707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0333
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2729
En Düşük
19,2167
10:3021,1613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1538
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,1613
En Düşük
20,9548
10:301.248,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,61
|Açılış
|: 1.248,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler10:27
|DIRIT
|7,15
|271.893
|% 10,00
|
|ELITE
|13,64
|13.018.507
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|150.007
|% 10,00
|
|MARKA
|17,83
|6.584.672
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|27.786.953
|% 9,98
|
|ONCSM
|135,60
|20.512.966
|% -5,51
|
|IHAAS
|137,30
|2.834.855
|% -4,98
|
|IMASM
|325,60
|10.410.559
|% -3,78
|
|DOGUB
|19,30
|12.600.846
|% -3,40
|
|HEDEF
|21,44
|3.838.620
|% -3,07
|
|AKFYE
|17,21
|665.639.350
|% 3,49
|
|ASTOR
|58,90
|626.111.846
|% 3,33
|
|THYAO
|126,30
|419.561.996
|% 0,80
|
|TOASO
|204,30
|365.499.612
|% 3,29
|
|EKSUN
|80,25
|275.251.282
|% 2,82
|
|AKFYE
|17,21
|665.639.350
|% 3,49
|
|EKGYO
|6,45
|178.002.659
|% 1,10
|
|SKBNK
|2,57
|70.447.127
|% 1,98
|
|YGYO
|2,14
|39.906.880
|% 1,90
|
|ISCTR
|12,17
|161.959.371
|% 0,58
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2614
|19,2672
|% 0,15
|
|Euro
|21,0712
|21,1496
|% 0,68
|
|Sterlin
|23,9740
|24,0942
|% 0,28
|
|Frank
|21,1934
|21,3210
|% 0,26
|
|Riyal
|5,1185
|5,1442
|% 0,09
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.016
|-5,40
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.460
|8.538
|-38,00
|
|Yarım
|4.132
|4.178
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.066
|2.089
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,91
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,37
|15,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-0,43
|
Seans Raporu
10:27
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10:42MARKA
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10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TUPRS, SASA
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10:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 11 artarak (% 0.52 ) 4, 445
-
10:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, MARKA, MMCAS, ELITE, DIRIT, HKTM, KRGYO
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10:41
ELITE, DITAS, MACKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında