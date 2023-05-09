***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2023 09:44
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 08.05.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148461
BIST
11:184.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -15,33
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.594
En Düşük
4.523
11:1819,5149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
11:1821,4281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0286
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
11:181.269,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.269,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.272,49
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler11:16
|EGPRO
|53,50
|16.010.560
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|61.030.079
|% 9,98
|
|DAGHL
|13,37
|5.238.473
|% 9,95
|
|BRSAN
|125,00
|41.103.750
|% 9,94
|
|ORMA
|57,50
|260.245
|% 9,52
|
|AVHOL
|23,46
|99.560.414
|% -9,98
|
|UZERB
|152,90
|331.640
|% -9,95
|
|NETAS
|24,24
|47.265.387
|% -8,39
|
|BJKAS
|11,32
|66.562.219
|% -7,29
|
|GENIL
|40,28
|22.783.295
|% -7,02
|
|CWENE
|125,10
|1.411.242.538
|% -4,72
|
|ISCTR
|12,08
|1.389.650.717
|% 3,16
|
|THYAO
|131,40
|1.008.892.771
|% -1,05
|
|KOZAL
|16,90
|823.204.740
|% 1,87
|
|KCHOL
|82,25
|791.389.034
|% 2,05
|
|ISCTR
|12,08
|1.389.650.717
|% 3,16
|
|YKBNK
|10,03
|567.951.017
|% 1,21
|
|KOZAL
|16,90
|823.204.740
|% 1,87
|
|SKBNK
|2,25
|84.174.048
|% 0,45
|
|EKGYO
|5,52
|201.075.201
|% -0,54
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5097
|19,5137
|% 0,06
|
|Euro
|21,4146
|21,4201
|% -0,17
|
|Sterlin
|24,5326
|24,6557
|% -0,01
|
|Frank
|21,7863
|21,9176
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1865
|5,2125
|% 0,04
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|2,93
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|2,17
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.541
|4.619
|3,00
|
|Çeyrek
|2.264
|2.302
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,42
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,95
|15,97
|-0,06
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|-0,70
|