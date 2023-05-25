***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2023 10:43
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 24.05.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153724
BIST
13:084.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 37,06
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
13:0819,9268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0371
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9330
En Düşük
19,8779
13:0821,4754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0964
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
13:081.256,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,90
|Açılış
|: 1.257,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.250,74
BIST En Aktif Hisseler13:08
|KLRHO
|27,72
|36.870.951
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.619.593
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|129.498.201
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|44.325.602
|% 9,85
|
|MTRKS
|34,06
|50.089.950
|% 9,45
|
|SAMAT
|21,12
|55.189.728
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|550.499
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,78
|120.853.738
|% -7,20
|
|RODRG
|45,76
|60.289.589
|% -6,42
|
|CELHA
|28,22
|22.537.899
|% -4,53
|
|THYAO
|135,60
|1.822.458.468
|% 2,11
|
|SASA
|49,54
|1.502.539.368
|% -2,19
|
|ISCTR
|10,39
|793.368.303
|% 1,76
|
|EUPWR
|79,40
|783.550.062
|% 2,65
|
|AKBNK
|14,34
|719.588.083
|% 2,80
|
|ISCTR
|10,39
|793.368.303
|% 1,76
|
|EKGYO
|6,27
|417.015.649
|% 1,62
|
|YKBNK
|8,91
|560.045.720
|% 2,30
|
|AKBNK
|14,34
|719.588.083
|% 2,80
|
|KLGYO
|2,08
|87.847.366
|% 7,22
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9227
|19,9268
|% 0,19
|
|Euro
|21,4231
|21,4754
|% 0,45
|
|Sterlin
|24,5836
|24,7069
|% 0,25
|
|Frank
|21,9014
|22,0334
|% 0,05
|
|Riyal
|5,2957
|5,3223
|% 0,15
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|5,00
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.257
|4,68
|
|Cumhuriyet
|9.294
|9.434
|-130,00
|
|Tam
|9.245
|9.485
|-130,62
|
|Yarım
|4.537
|4.666
|-52,00
|
|Çeyrek
|2.276
|2.333
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,14
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,80
|14,82
|0,06
|
|B. Petrol
|77,51
|77,51
|-0,85
|