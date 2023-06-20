***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.06.2023 10:58
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 19.06.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160234
BIST
'
11:025.263
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -6,16
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.294
11:0223,5991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0243
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6444
En Düşük
23,4650
11:0225,8193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0663
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9031
En Düşük
25,5612
11:021.483,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.483,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.485,19
En Düşük
1.469,32
BIST En Aktif Hisseler11:02
|DAGHL
|11,99
|8.709.981
|% 10,00
|
|FORTE
|19,50
|207.869.708
|% 9,98
|
|IDEAS
|31,96
|11.928.737
|% 9,98
|
|INGRM
|707,90
|18.799.404
|% 9,97
|
|AVHOL
|80,50
|18.268.751
|% 9,97
|
|VKFYO
|15,33
|5.795.353
|% -9,98
|
|IHAAS
|112,80
|10.778.701
|% -9,83
|
|QNBFL
|85,30
|25.675
|% -7,23
|
|CANTE
|25,62
|141.744.785
|% -6,50
|
|BRSAN
|231,70
|114.171.228
|% -4,61
|
|THYAO
|172,60
|1.634.754.779
|% -0,80
|
|PASEU
|35,50
|1.285.553.377
|% -2,95
|
|YKBNK
|12,29
|832.116.186
|% 0,82
|
|SASA
|54,00
|627.118.989
|% 1,79
|
|AKBNK
|18,63
|624.996.646
|% 0,65
|
|YKBNK
|12,29
|832.116.186
|% 0,82
|
|PASEU
|35,50
|1.285.553.377
|% -2,95
|
|EKGYO
|6,79
|241.988.036
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,63
|624.996.646
|% 0,65
|
|ISCTR
|13,00
|425.162.708
|% 0,93
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5941
|23,5991
|% 0,10
|
|Euro
|25,8124
|25,8193
|% 0,26
|
|Sterlin
|30,1151
|30,2661
|% 0,03
|
|Frank
|26,2237
|26,3817
|% -0,11
|
|Riyal
|6,2717
|6,3032
|% -0,08
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|4,26
|
|Altın Gr.
|1.484
|1.484
|2,99
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.667
|9.925
|-114,39
|
|Yarım
|4.731
|4.838
|2,00
|
|Çeyrek
|2.366
|2.419
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,42
|76,42
|0,31
|