***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2023 09:57
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 04.07.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165570
BIST
'
12:125.997
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -7,38
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.974
En Yüksek
6.055
12:1226,0858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1245
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
12:1228,4653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1570
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
12:121.617,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.617,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler12:12
|YAPRK
|111,10
|63.607.858
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|16.290.752
|% 10,00
|
|DERIM
|15,00
|64.327.692
|% 9,97
|
|INTEM
|115,80
|40.063.368
|% 9,97
|
|AVHOL
|131,40
|8.262.695
|% 9,96
|
|BRYAT
|1.460,00
|267.186.160
|% -4,89
|
|INGRM
|545,00
|3.591.269
|% -3,98
|
|ARASE
|48,22
|34.930.537
|% -2,98
|
|BRMEN
|2,30
|118.397
|% -2,95
|
|EUREN
|13,26
|154.287.857
|% -2,57
|
|THYAO
|208,30
|3.670.244.533
|% 0,10
|
|KOZAL
|27,24
|1.670.566.084
|% 0,59
|
|TCELL
|38,42
|1.456.860.804
|% 2,67
|
|ASTOR
|69,40
|1.349.032.481
|% 1,46
|
|TUPRS
|83,55
|1.155.373.920
|% -0,54
|
|VKGYO
|3,14
|364.369.670
|% 3,29
|
|EKGYO
|7,83
|744.243.827
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,14
|1.154.752.892
|% -2,01
|
|ODAS
|7,98
|639.076.963
|% 4,59
|
|SKBNK
|2,81
|215.416.972
|% -1,06
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0805
|26,0858
|% 0,48
|
|Euro
|28,4272
|28,4653
|% 0,55
|
|Sterlin
|33,0698
|33,2357
|% 0,36
|
|Frank
|28,9429
|29,1172
|% 0,28
|
|Riyal
|6,9349
|6,9696
|% 0,34
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,36
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|5,84
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.934
|14,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.205
|5.329
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.610
|2.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,14
|19,16
|-0,07
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|-0,56
|