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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.08.2023 10:54
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 03.08.2023
 
tarihinde
 
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180541


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RAYSG 43,56 32.374.179 % 10,00  
CMENT 81,40 470.492 % 10,00  
KLSER 48,66 645.930.978 % 9,99  
TETMT 626,30 31.504.007 % 9,99  
BRKVY 48,10 35.563.716 % 9,97  
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Dolar 26,9848 26,9904 % 0,16  
Euro 29,5224 29,5374 % 0,05  
Sterlin 34,1817 34,3532 % 0,08  
Frank 30,6246 30,8090 % -0,27  
Riyal 7,1725 7,2085 % 0,12  
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Altın Ons 1.933 1.933 -0,90  
Altın Gr. 1.678 1.678 1,78  
Cumhuriyet 11.201 11.370 -6,00  
Tam 10.952 11.029 -75,00  
Yarım 5.480 5.540 -38,00  
Çeyrek 2.740 2.770 -19,00  
Gümüş.Ons 23,47 23,50 -0,09  
Gümüş Gr. 20,35 20,38 -0,05  
B. Petrol 85,55 85,55 0,41  
Seans Raporu 12:21
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