***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2023 10:43
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 24.08.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189559
BIST
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12:567.461
En Düşük
|Değişim
|: -0,41%
|| -30,73
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.458
En Yüksek
7.585
12:5626,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,5805
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
12:5628,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 0,6484
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
12:561.633,61
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 48,96
|Açılış
|: 1.633,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler12:54
|ALFAS
|869,30
|1.092.932.240
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|26.897.950
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|82.993.181
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.763.870.929
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|ADEL
|610,20
|17.316.866
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|8.206.067
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.100.551
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|292,90
|6.100.738.732
|% 2,77
|
|TTKOM
|27,08
|3.059.609.840
|% 5,95
|
|KLSER
|104,60
|2.995.817.111
|% -8,81
|
|AKBNK
|29,92
|2.921.923.947
|% -1,64
|
|THYAO
|229,80
|2.889.645.136
|% -0,30
|
|YKBNK
|16,52
|2.604.204.165
|% -1,96
|
|ISCTR
|17,75
|2.233.825.448
|% -1,39
|
|TTKOM
|27,08
|3.059.609.840
|% 5,95
|
|SKBNK
|4,00
|408.332.199
|% -1,72
|
|AKBNK
|29,92
|2.921.923.947
|% -1,64
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3476
|26,3593
|% 2,27
|
|Euro
|28,3974
|28,5035
|% 2,36
|
|Sterlin
|33,2810
|33,4479
|% 3,04
|
|Frank
|29,8215
|30,0012
|% 2,99
|
|Riyal
|7,0529
|7,0883
|% 3,22
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|50,25
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|10.988
|11.095
|-6,00
|
|Yarım
|5.511
|5.569
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.784
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,59
|20,62
|0,66
|
|B. Petrol
|84,52
|84,52
|1,16
|