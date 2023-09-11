***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.09.2023 09:58
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 08.09.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193593
BIST
'
11:588.353
En Düşük
|Değişim
|: 0,33%
|| 27,65
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.313
En Yüksek
8.404
11:5826,8741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0376
|Açılış
|: 26,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
11:5828,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1103
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
11:581.664,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,93
|Açılış
|: 1.664,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler11:58
|BOSSA
|11,66
|71.595.171
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|91.413.755
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|468.686
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|4.357.478
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|378.270
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|193.932.436
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|483.608.540
|% -9,98
|
|ULAS
|20,82
|961.030
|% -8,68
|
|ONCSM
|219,40
|43.637.097
|% -7,43
|
|BYDNR
|53,80
|175.715.648
|% -7,24
|
|KOZAL
|33,06
|4.210.566.148
|% 6,92
|
|THYAO
|241,60
|2.552.564.222
|% -0,70
|
|ISCTR
|23,82
|2.383.610.590
|% -3,56
|
|KZGYO
|48,80
|1.864.210.565
|% 9,96
|
|YKBNK
|16,90
|1.858.098.128
|% -2,09
|
|ZOREN
|5,24
|1.655.686.446
|% 2,95
|
|EKGYO
|9,57
|1.344.663.905
|% 0,95
|
|KOZAL
|33,06
|4.210.566.148
|% 6,92
|
|KLGYO
|3,41
|437.795.268
|% 2,10
|
|SKBNK
|5,70
|740.623.960
|% 3,26
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8677
|26,8741
|% 0,14
|
|Euro
|28,8265
|28,8399
|% 0,38
|
|Sterlin
|33,5342
|33,7023
|% 0,52
|
|Frank
|30,0146
|30,1954
|% 0,28
|
|Riyal
|7,1463
|7,1822
|% 0,18
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|8,53
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|8,76
|
|Cumhuriyet
|11.278
|11.449
|-1,00
|
|Tam
|11.076
|11.168
|59,00
|
|Yarım
|5.555
|5.607
|31,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.803
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|20,00
|20,02
|0,22
|
|B. Petrol
|90,22
|90,22
|-0,43
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:13XU100
Endeks 8, 353 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
12:13CEMTS
Yüzde 4.19 oranında artışla 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 641 adet işlem
-
12:11IHYAY
Yüzde 5.84 oranında artışla 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 355, 261 adet işlem
-
12:10BAYRK
Yüzde 8.89 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 895, 671 adet işlem
-
12:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 0.18 ) 7, 308