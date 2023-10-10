***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2023 09:52
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 09.10.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203606
BIST
'
10:498.379
En Düşük
|Değişim
|: 2,26%
|| 185,29
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.386
10:4927,7270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0582
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
27,9772
En Düşük
27,6377
10:4929,3525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0682
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,6689
En Düşük
29,2127
10:491.655,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.655,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler10:47
|TARKM
|679,80
|47.664.177
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|346.700.184
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|89.088.127
|% 10,00
|
|DMRGD
|21,90
|1.136.874.634
|% 9,99
|
|PRDGS
|9,36
|94.270.552
|% 9,99
|
|BALAT
|27,16
|3.447.324
|% -9,95
|
|SUMAS
|219,90
|21.990
|% -4,35
|
|MMCAS
|14,00
|2.838.433
|% -3,71
|
|SODSN
|67,25
|108.811
|% -3,45
|
|KATMR
|3,12
|340.407.239
|% -3,11
|
|THYAO
|233,60
|1.849.259.743
|% 2,82
|
|ASELS
|42,64
|1.609.159.409
|% -2,83
|
|TUPRS
|150,10
|1.228.943.981
|% 1,49
|
|DMRGD
|21,90
|1.136.874.634
|% 9,99
|
|ASTOR
|129,00
|998.495.654
|% 4,88
|
|ZOREN
|6,46
|817.133.280
|% 5,04
|
|KATMR
|3,12
|340.407.239
|% -3,11
|
|EKGYO
|8,37
|587.145.984
|% 2,20
|
|DMRGD
|21,90
|1.136.874.634
|% 9,99
|
|ODAS
|13,09
|661.740.479
|% 5,14
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7218
|27,7283
|% 0,22
|
|Euro
|29,3354
|29,3512
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,7970
|33,9665
|% 0,04
|
|Frank
|30,4655
|30,6490
|% 0,16
|
|Riyal
|7,3688
|7,4058
|% 0,12
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-5,52
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.193
|11.298
|-34,00
|
|Yarım
|5.614
|5.666
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.798
|2.833
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,35
|19,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,64
|87,64
|-0,51
|