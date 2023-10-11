***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2023 09:17
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 10.10.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204024
BIST
'
12:508.403
En Düşük
|Değişim
|: -0,47%
|| -39,37
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.390
En Yüksek
8.519
12:5027,7381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0213
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
12:5029,4437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0128
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3791
12:501.667,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 10,21
|Açılış
|: 1.667,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.668,51
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler12:50
|ACSEL
|117,70
|74.345.833
|% 10,00
|
|SUMAS
|253,00
|286.902
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.120,60
|165.524.127
|% 9,99
|
|FMIZP
|282,90
|169.395.331
|% 9,99
|
|KSTUR
|862,10
|1.265.563
|% 9,99
|
|TARKM
|570,00
|29.626.890
|% -9,60
|
|OZGYO
|6,66
|85.080.116
|% -9,26
|
|ULAS
|18,70
|6.417.114
|% -8,96
|
|IHAAS
|20,38
|300.806.013
|% -8,69
|
|ARENA
|30,32
|107.204.611
|% -6,88
|
|THYAO
|232,10
|2.809.028.510
|% -2,52
|
|DMRGD
|22,62
|2.607.957.790
|% 3,29
|
|PETKM
|24,44
|2.382.484.287
|% -0,81
|
|ISCTR
|25,56
|2.254.027.099
|% 2,98
|
|YKBNK
|19,59
|2.227.768.944
|% 1,93
|
|ZOREN
|6,30
|1.093.310.789
|% -1,41
|
|ODAS
|13,99
|1.800.900.414
|% 2,49
|
|EKGYO
|8,27
|961.241.512
|% -1,55
|
|YKBNK
|19,59
|2.227.768.944
|% 1,93
|
|DMRGD
|22,62
|2.607.957.790
|% 3,29
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7293
|27,7381
|% 0,08
|
|Euro
|29,4321
|29,4437
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,9549
|34,1252
|% 0,03
|
|Frank
|30,5952
|30,7795
|% 0,29
|
|Riyal
|7,3717
|7,4087
|% 0,08
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|9,58
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|9,50
|
|Cumhuriyet
|11.572
|11.747
|67,00
|
|Tam
|11.329
|11.408
|12,00
|
|Yarım
|5.682
|5.726
|11,00
|
|Çeyrek
|2.832
|2.863
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|19,69
|19,72
|0,26
|
|B. Petrol
|87,36
|87,36
|-0,29
|