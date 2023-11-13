***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2023 09:55
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 10.11.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217266
BIST
'
16:197.686
En Düşük
|Değişim
|: -1,10%
|| -85,51
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:1928,5976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0495
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5976
En Düşük
28,4784
16:1930,5406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0099
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:191.779,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,96
|Açılış
|: 1.779,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:19
|ATATP
|65,45
|53.273.976
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|ARENA
|29,06
|65.969.694
|% 9,99
|
|DERIM
|16,44
|8.145.955
|% 9,97
|
|ETYAT
|10,15
|8.219.164
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.960.513
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|236,50
|10.428.186.026
|% 3,23
|
|REEDR
|28,72
|3.549.790.894
|% 6,92
|
|ISCTR
|20,32
|2.887.325.921
|% 1,20
|
|TUPRS
|149,80
|2.624.948.746
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|1.900.545.246
|% 3,78
|
|EKGYO
|7,14
|1.900.545.246
|% 3,78
|
|ISCTR
|20,32
|2.887.325.921
|% 1,20
|
|IHLAS
|1,37
|175.981.606
|% 9,60
|
|REEDR
|28,72
|3.549.790.894
|% 6,92
|
|ZOREN
|5,10
|627.625.543
|% -2,30
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5799
|28,5976
|% 0,17
|
|Euro
|30,5299
|30,5406
|% 0,03
|
|Sterlin
|34,9192
|35,0943
|% 0,34
|
|Frank
|31,4735
|31,6631
|% -0,11
|
|Riyal
|7,5998
|7,6379
|% 0,16
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,06
|22,08
|% 0,66
|
|Platin
|852,13
|854,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,51
|976,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,65
|81,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.935,83
|1.936,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34INTEM
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 276.50 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 443 adet işlem
-
16:32BIGCH
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 30.32 lira fiyatla işlem gören hissede 786, 982 adet işlem
-
16:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, ALARK, YKBNK
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 53 kaybederek (% -1.16 ) 6, 667
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, ARENA, MARKA, KLMSN, ETYAT, PAPIL, PCILT, ARASE, MIATK, IHLAS