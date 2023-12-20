***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2023 09:33
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 19.12.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227219
BIST
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11:297.700
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -25,46
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.696
En Yüksek
7.764
11:2929,1227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0303
|Açılış
|: 29,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1227
En Düşük
29,0147
11:2931,9337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0279
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8833
11:291.910,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.910,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.904,81
BIST En Aktif Hisseler11:29
|QNBFB
|283,75
|1.836.430
|% 9,98
|
|SODSN
|89,50
|1.332.476
|% 9,95
|
|ISYAT
|11,39
|43.635.938
|% 9,94
|
|BAYRK
|10,97
|8.974.754
|% 9,92
|
|EGSER
|3,58
|23.321.422
|% 9,82
|
|BALAT
|19,80
|1.167.012
|% -10,00
|
|DERHL
|10,02
|2.714.478
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|24.745.372
|% -9,95
|
|GUBRF
|262,75
|45.025.891
|% -9,94
|
|SRVGY
|335,25
|77.104.560
|% -9,94
|
|THYAO
|242,70
|2.387.919.888
|% -1,06
|
|ISCTR
|23,96
|1.230.133.589
|% 0,59
|
|KBORU
|51,00
|1.027.030.338
|% -3,68
|
|AKBNK
|39,40
|993.831.573
|% 1,34
|
|YKBNK
|20,56
|951.925.607
|% -0,39
|
|BEGYO
|2,79
|164.973.131
|% -6,06
|
|ISCTR
|23,96
|1.230.133.589
|% 0,59
|
|EKGYO
|7,15
|342.013.720
|% 0,70
|
|YKBNK
|20,56
|951.925.607
|% -0,39
|
|IHLAS
|1,11
|29.301.508
|% 1,83
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1152
|29,1227
|% 0,10
|
|Euro
|31,9244
|31,9337
|% -0,09
|
|Sterlin
|36,7635
|36,9479
|% -0,40
|
|Frank
|33,6880
|33,8909
|% 0,06
|
|Riyal
|7,7395
|7,7783
|% 0,10
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,08
|24,11
|% 0,66
|
|Platin
|962,48
|963,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.208,93
|1.214,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,66
|79,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,73
|2.040,99
|% 0,66
|