***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2023 09:24
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 25.12.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229154
BIST
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11:257.294
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 29,44
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
11:2529,3363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1843
|Açılış
|: 29,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
11:2532,3647
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,3414
|Açılış
|: 32,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
11:251.945,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 19,31
|Açılış
|: 1.945,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler11:23
|SMRTG
|53,80
|58.699.082
|% 9,98
|
|SANEL
|25,26
|95.811
|% 9,92
|
|PRZMA
|35,34
|15.042.194
|% 8,01
|
|IZMDC
|5,40
|55.705.818
|% 7,57
|
|HATSN
|45,82
|86.758.592
|% 7,26
|
|QNBFB
|243,00
|515.160
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|74.843.795
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|17.418.439
|% -10,00
|
|ISGYO
|17,49
|49.631.750
|% -9,98
|
|KUYAS
|49,20
|36.296.574
|% -9,97
|
|THYAO
|229,60
|2.125.127.407
|% 1,50
|
|TUPRS
|142,00
|1.149.181.503
|% 2,16
|
|AKBNK
|38,12
|744.319.596
|% 0,21
|
|ISCTR
|22,60
|724.076.378
|% -0,09
|
|ASELS
|43,88
|716.247.626
|% -0,68
|
|ISCTR
|22,60
|724.076.378
|% -0,09
|
|YKBNK
|19,94
|636.813.751
|% -0,60
|
|EKGYO
|6,87
|182.559.252
|% -0,58
|
|SKBNK
|5,11
|119.093.091
|% -9,88
|
|ODAS
|7,62
|154.742.190
|% 0,93
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3260
|29,3350
|% 0,63
|
|Euro
|32,3441
|32,3621
|% 1,06
|
|Sterlin
|37,1374
|37,3236
|% 0,57
|
|Frank
|34,1183
|34,3238
|% 0,49
|
|Riyal
|7,7952
|7,8343
|% 0,50
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,33
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|971,55
|975,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.193,93
|1.199,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,06
|79,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,02
|2.063,28
|% 0,66
|