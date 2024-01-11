***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2024 10:53
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 10.01.2024
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238340
BIST
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11:177.896
En Düşük
|Değişim
|: 0,27%
|| 21,37
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.881
En Yüksek
7.950
11:1730,0108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0508
|Açılış
|: 29,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
11:1733,0815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1934
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
11:171.961,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,65
|Açılış
|: 1.961,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.964,06
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler11:15
|DOGUB
|18,46
|121.102.497
|% 9,95
|
|IDEAS
|144,80
|55.246.254
|% 9,95
|
|KBORU
|60,95
|310.955.171
|% 9,92
|
|BEGYO
|4,78
|160.743.878
|% 7,42
|
|BAYRK
|22,60
|25.796.696
|% 6,91
|
|POLTK
|17.400,00
|83.181.938
|% -6,60
|
|AVGYO
|9,68
|18.668.404
|% -5,10
|
|BURVA
|84,40
|7.696.737
|% -3,54
|
|AGROT
|14,43
|78.323.590
|% -3,15
|
|KSTUR
|1.705,00
|49.445
|% -3,13
|
|THYAO
|246,60
|2.847.728.926
|% -1,32
|
|EREGL
|44,16
|2.322.392.134
|% -1,95
|
|ISCTR
|25,38
|1.904.429.568
|% -1,25
|
|AKBNK
|40,70
|1.489.633.532
|% -0,10
|
|GARAN
|66,00
|1.466.832.991
|% 3,45
|
|ISCTR
|25,38
|1.904.429.568
|% -1,25
|
|YKBNK
|23,22
|1.385.575.723
|% -1,44
|
|EREGL
|44,16
|2.322.392.134
|% -1,95
|
|EKGYO
|8,18
|384.292.492
|% -0,85
|
|AKBNK
|40,70
|1.489.633.532
|% -0,10
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0045
|30,0106
|% 0,17
|
|Euro
|33,0586
|33,0855
|% 0,60
|
|Sterlin
|38,1938
|38,3854
|% 0,44
|
|Frank
|35,1539
|35,3656
|% 0,31
|
|Riyal
|7,9782
|8,0182
|% 0,19
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,02
|23,06
|% 0,66
|
|Platin
|927,32
|928,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,23
|1.018,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,27
|77,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,45
|2.033,78
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:15
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11:30MAVI
Yüzde 5.60 oranında artışla 124.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 021, 234 adet işlem
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11:29XU100
Endeks 7, 892 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 29, 030.00 milyon TL de
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11:29BAYRK
Yüzde 6.91 oranında artışla 22.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 160, 887 adet işlem
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11:28BRLSM
Yüzde 5.37 oranında artışla 28.28 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 334, 961 adet işlem
-
11:26AKYHO
Yüzde 6.60 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 039, 113 adet işlem