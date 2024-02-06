***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2024 10:08
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 05.02.2024
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247035
BIST
'
10:258.850
En Düşük
|Değişim
|: 0,84%
|| 73,55
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.802
En Yüksek
8.852
10:2530,5731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0179
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,7999
En Düşük
30,3965
10:2532,9217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0623
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,1326
En Düşük
32,6721
10:251.993,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.993,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler10:25
|TETMT
|7.895,00
|3.450.115
|% 10,00
|
|MARKA
|73,80
|2.382.264
|% 9,99
|
|DOFER
|55,05
|125.615.625
|% 9,99
|
|REEDR
|37,90
|56.061.794
|% 9,98
|
|KARYE
|46,10
|60.916.098
|% 9,97
|
|UFUK
|126,10
|624.074
|% -4,18
|
|PEKGY
|36,00
|40.194.829
|% -3,69
|
|BURVA
|133,60
|7.598.041
|% -3,12
|
|AVTUR
|9,28
|6.339.233
|% -3,03
|
|ATAGY
|10,10
|1.385.883
|% -2,60
|
|THYAO
|290,75
|2.211.729.706
|% 0,52
|
|ZOREN
|5,07
|968.154.137
|% 7,19
|
|AKBNK
|40,68
|799.335.280
|% 1,14
|
|BINHO
|647,50
|740.319.446
|% 4,02
|
|MIATK
|53,15
|701.147.632
|% 6,90
|
|ZOREN
|5,07
|968.154.137
|% 7,19
|
|YKBNK
|22,90
|625.198.032
|% 0,97
|
|VESBE
|19,87
|507.995.418
|% 9,18
|
|TSPOR
|1,63
|40.964.518
|% -0,61
|
|EKGYO
|10,22
|241.706.299
|% 0,49
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5669
|30,5731
|% 0,06
|
|Euro
|32,9091
|32,9217
|% 0,19
|
|Sterlin
|38,2714
|38,4634
|% 0,20
|
|Frank
|35,0166
|35,2275
|% 0,16
|
|Riyal
|8,1263
|8,1671
|% 0,04
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,39
|22,42
|% 0,66
|
|Platin
|903,88
|905,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,53
|965,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,12
|78,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,06
|2.027,41
|% 0,66
|