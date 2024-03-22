***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2024 09:59
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın 21.03.2024
t
arihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261349
BIST
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11:469.192
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 51,56
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
11:4632,0727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0475
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
11:4634,7413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1347
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
11:462.232,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -10,94
|Açılış
|: 2.232,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler11:44
|MEKAG
|66,55
|91.761.430
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.023.814
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,15
|197.956.343
|% 9,98
|
|IZINV
|65,00
|39.400.852
|% 9,98
|
|DOFER
|44,56
|102.415.480
|% 9,97
|
|PEKGY
|15,68
|107.157.904
|% -9,99
|
|EUYO
|17,80
|13.035.693
|% -7,82
|
|MAKIM
|54,30
|28.148.016
|% -7,18
|
|LOGO
|82,10
|137.803.391
|% -7,07
|
|CUSAN
|24,44
|37.389.121
|% -7,00
|
|THYAO
|290,00
|4.522.362.827
|% 1,58
|
|YKBNK
|26,44
|2.446.788.937
|% 1,77
|
|ISCTR
|11,19
|2.295.645.635
|% 0,36
|
|VESTL
|89,10
|1.988.939.061
|% 3,85
|
|AKBNK
|45,60
|1.643.411.999
|% 1,24
|
|ISCTR
|11,19
|2.295.645.635
|% 0,36
|
|YKBNK
|26,44
|2.446.788.937
|% 1,77
|
|ZOREN
|5,45
|415.774.925
|% -0,18
|
|KOZAL
|23,04
|1.022.746.984
|% 3,97
|
|PETKM
|23,48
|1.037.022.705
|% 2,44
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0591
|32,0675
|% 0,13
|
|Euro
|34,6983
|34,7199
|% -0,45
|
|Sterlin
|40,7512
|40,9554
|% -1,39
|
|Frank
|35,9164
|36,0965
|% -1,26
|
|Riyal
|8,6330
|8,6762
|% -0,84
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,58
|% 0,66
|
|Platin
|905,83
|907,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,34
|1.005,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,52
|85,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.166,58
|2.166,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:44
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12:00
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12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 42 artarak (% 0.61 ) 8, 109
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12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, VRGYO, MARBL, IZINV, MEGMT, DOFER, KIMMR, JANTS, DESPC, ODINE
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12:00
BVSAN, CLEBI, YKSLN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında