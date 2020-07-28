GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Performans Sunuş Raporu )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,9692
|9,0142
|% 1,67
|Frank
|7,5611
|7,6066
|% 1,67
|Riyal
|1,8517
|1,8609
|% 1,39
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|4,08
|Altın Gr.
|434
|434
|4,73
|Cumhuriyet
|2.842
|2.879
|51,90
|Tam
|2.927
|2.960
|53,40
|Yarım
|1.421
|1.445
|26,10
|Çeyrek
|713
|723
|13,00
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,35
|Gümüş Gr.
|5,36
|5,37
|-0,06
|B. Petrol
|43,73
|43,73
|-0,17
Seans Raporu
- 17:45DGATE Yüzde -8.07 oranında düşüşle 10.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 975, 017 adet işlem
- 17:43ISGSY Yüzde -6.67 oranında düşüşle 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 836, 605 adet işlem
- 17:42GOLTS Yüzde -7.01 oranında düşüşle 21.74 lira fiyatla işlem gören hissede 821, 386 adet işlem
- 17:41XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 13 kaybederek (% -2.56 ) 1, 069
- 17:41 KRDMA, KARTN, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında