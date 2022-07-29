***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Performans Sunuş Raporu
29.07.2022 17:50
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Performans Sunuş Raporu )
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Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01/01/2022-30/06/2022 dönemine ait Performans Sunuş Raporu ilişikte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049371
BIST
17:412.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 48,65
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
17:4117,9202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:4118,2825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:411.012,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,23
|Açılış
|: 1.012,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:41
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.245.572
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.155.277
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|32.918.158
|% 9,86
|
|LIDFA
|8,85
|48.226.246
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.551.233
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|13.985.313
|% -9,94
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|THYAO
|50,45
|2.731.631.219
|% 1,51
|
|SASA
|44,38
|1.787.045.877
|% 6,27
|
|SISE
|21,88
|1.579.366.561
|% 3,01
|
|FROTO
|302,80
|1.322.584.004
|% 6,25
|
|TUPRS
|266,90
|1.101.534.682
|% 3,73
|
|EKGYO
|3,09
|758.892.611
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,70
|332.725.022
|% 5,59
|
|YKBNK
|4,75
|806.709.273
|% 2,37
|
|ODAS
|3,72
|459.409.443
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,60
|1.058.222.859
|% 1,06
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9110
|17,9202
|% -0,01
|
|Euro
|18,2649
|18,2825
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,6141
|21,7225
|% -0,73
|
|Frank
|18,6759
|18,7884
|% -0,17
|
|Riyal
|4,7555
|4,7794
|% -0,10
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|5,62
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.744
|6.816
|-18,00
|
|Yarım
|3.286
|3.332
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.666
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,24
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,18
|
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