***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar payının bedelsiz pay şeklinde dağıtılması suretiyle yapılacak sermaye artırımı hakkında yönetim kurulu kararıdır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 35.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 37.500.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRYO00027 106.318,36 7.594,169 7,14285 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRYO00027 NâmaB Grubu, GRNYO, TRAGRNYO91Q5 34.893.681,64 2.492.405,831 7,14285 B Grubu B Grubu, GRNYO, TRAGRNYO91Q5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 35.000.000 2.500.000,000 7,14285Ek AçıklamalarŞirketimizin 10.08.2020 tarihli ve 2020/09 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında22 Temmuz 2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında gündemin 7'nci maddesi olarak görüşülerek oybirliğiyle kabul edilen kar dağıtım maddesi uyarınca 2019 yılı net dağıtılabilir karından:2.500.000-TL (İkimilyonbeşyüzbinTL)'nin bedelsiz pay şeklinde pay sahiplerine kar payı dağıtılmasına ilişkin genel kurul kararına istinaden: Ortaklığımızın 100.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı kar payından karşılanmak üzere Şirket çıkarılmış sermayesinin 2.500.000-TL artırılması suretiyle 35.000.000-TL'den 37.500.000-TL'ye çıkarılması kapsamında uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867231BIST