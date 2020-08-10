Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.08.2020 14:11
GÜNCEL HABERLER



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar payının bedelsiz pay şeklinde dağıtılması suretiyle yapılacak sermaye artırımı hakkında yönetim kurulu kararıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 35.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 37.500.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRYO00027 106.318,36 7.594,169 7,14285 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRYO00027 Nâma
B Grubu, GRNYO, TRAGRNYO91Q5 34.893.681,64 2.492.405,831 7,14285 B Grubu B Grubu, GRNYO, TRAGRNYO91Q5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 35.000.000 2.500.000,000 7,14285

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.08.2020 tarihli ve 2020/09 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
22 Temmuz 2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında gündemin 7'nci maddesi olarak görüşülerek oybirliğiyle kabul edilen kar dağıtım maddesi uyarınca 2019 yılı net dağıtılabilir karından:
2.500.000-TL (İkimilyonbeşyüzbinTL)'nin bedelsiz pay şeklinde pay sahiplerine kar payı dağıtılmasına ilişkin genel kurul kararına istinaden: Ortaklığımızın 100.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı kar payından karşılanmak üzere Şirket çıkarılmış sermayesinin 2.500.000-TL artırılması suretiyle 35.000.000-TL'den 37.500.000-TL'ye çıkarılması kapsamında uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867231


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:261.068
Değişim :  0,66% |  6,96
Açılış :  1.056  
Önceki Kapanış :  1.061  
En Yüksek
1.076 En Düşük
1.039
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 23,76 16.536.982 % 10,00  
FADE 3,19 261.883 % 10,00  
IZTAR 4,40 569.127 % 10,00  
POLTK 169,40 776.859 % 10,00  
MERIT 32,34 120.072 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5129 9,5606 % 0,28  
Frank 7,9392 7,9871 % -0,23  
Riyal 1,9438 1,9535 % 0,28  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.030 2.030 -4,90  
Altın Gr. 478 478 0,90  
Cumhuriyet 3.094 3.156 -128,00  
Tam 3.177 3.259 -41,13  
Yarım 1.535 1.576 -19,89  
Çeyrek 770 788 -9,95  
Gümüş.Ons 28,42 28,45 0,13  
Gümüş Gr. 6,68 6,69 0,04  
B. Petrol 44,88 44,88 0,48  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru