***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.09.2020 14:08
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Temettüden Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 35.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 37.500.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRYO00027 106.318,36 7.594,169 7,14285 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRYO00027 Nâma
B Grubu, GRNYO, TRAGRNYO91Q5 34.893.681,64 2.492.405,831 7,14285 B Grubu B Grubu, GRNYO, TRAGRNYO91Q5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 35.000.000 2.500.000,000 7,14285
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 02.10.2020
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.08.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.09.2020
SPK Başvuru Tarihi 21.08.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.09.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 06.10.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 05.10.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde 35.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2019 yılı dönem karından karşılanmak üzere, 2.500.000 TL bedelsiz artırılarak 37.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek payların dağıtımına 02.10.2020 tarihinde başlanacaktır. 30.09.2020 tarihinde elimize ulaşan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraç belgesi ve esas sözleşmemizin çıkarılmış sermayeyi gösteren 11.Maddesinin yeni şekli ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihrac_belgesi_2020.pdf
EK: 2 11.mad.YeniŞekil.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877417
BIST