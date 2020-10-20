***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.10.2020 15:11
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı tescili hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 35.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 37.500.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRYO00027 106.318,36 7.594,169 7,14285 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRYO00027 Nâma
B Grubu, GRNYO, TRAGRNYO91Q5 34.893.681,64 2.492.405,831 7,14285 B Grubu B Grubu, GRNYO, TRAGRNYO91Q5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 35.000.000 2.500.000,000 7,14285
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 02.10.2020
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.08.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.09.2020
SPK Başvuru Tarihi 21.08.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.09.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 06.10.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 05.10.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 00.000 TL bedelsiz artırılarak 37.500.000 TL'ye çıkarılması işlemi 19/10/2020 tarihinde tescil edilmiş olup 20/10/ 2020 tarihli 10185 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanarak tamamlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihrac_belgesi_2020.pdf
EK: 2 11.mad.YeniŞekil.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882560
BIST