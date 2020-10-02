***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.10.2020 14:52
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 113912.529 TRY 0,30 Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 37386087.471 TRY 99,70 İmtiyaz Yok İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877981
BIST
15:181.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
15:187,7406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0054
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
15:189,0776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0201
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
15:18475,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,70
|Açılış
|: 475,21
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler15:18
|ALCAR
|143,00
|56.114.775
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.596.406
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.420.302
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
|
|BRYAT
|176,10
|77.403.455
|% 9,99
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|713.478
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|COSMO
|9,30
|713.124
|% -9,97
|
|SISE
|7,17
|1.808.394.096
|% 3,76
|
|THYAO
|10,82
|1.790.430.060
|% 2,66
|
|GARAN
|7,13
|1.006.461.794
|% 0,14
|
|ASELS
|18,49
|749.505.469
|% -0,22
|
|KRDMD
|3,44
|746.818.911
|% 0,88
|
|SISE
|7,17
|1.808.394.096
|% 3,76
|
|KRDMD
|3,44
|746.818.911
|% 0,88
|
|THYAO
|10,82
|1.790.430.060
|% 2,66
|
|GARAN
|7,13
|1.006.461.794
|% 0,14
|
|HURGZ
|2,26
|309.948.503
|% -7,38
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7346
|7,7406
|% -0,07
|
|Euro
|9,0685
|9,0776
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,9826
|10,0327
|% 0,36
|
|Frank
|8,3788
|8,4292
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0573
|2,0676
|% -0,03
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|4,36
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.191
|1,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,50
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,69
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,84
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|39,35
|39,35
|-1,58
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:32MEPET
Yüzde 5.87 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 355, 404 adet işlem
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15:31ESCOM
Yüzde 6.33 oranında artışla 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 054, 773 adet işlem
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15:29CMBTN
Yüzde 8.79 oranında artışla 149.70 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 457 adet işlem
-
15:28XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 13, 009.00 milyon TL de
-
15:28LKMNH
Yüzde 5.89 oranında artışla 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 029, 597 adet işlem