***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2021 14:11
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET REHA TANÖR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 10.04.1997 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Operasyonel Risk ve İç Kontrol Komitesi-Başkan
UTKU ERGÜDER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 05.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Aday Gösterme Komitesi-Üye
DÜNDAR DAYI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Aday Gösterme Komitesi-Üye
OSMAN NEZİHİ ALPTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 20.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689685 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
PİRAYE ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 20.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Kurucu ve Yönetici Ortağı Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689685 Değerlendirildi Hayır Aday Gösterme Komitesi-Başkan,Denetimden Sorumlu Komite-Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942160
BIST
15:251.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,24
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
15:258,3731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0211
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
15:2510,1541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0091
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
15:25498,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -8,42
|Açılış
|: 498,33
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler15:23
|VAKKO
|13,75
|46.444.632
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|49.877.878
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.917.813
|% 9,81
|
|EUKYO
|6,42
|4.316.198
|% 9,56
|
|TKURU
|142,00
|2.257.422
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.694.745
|% -9,81
|
|YAYLA
|4,05
|5.900.860
|% -5,37
|
|CLEBI
|218,20
|56.285.942
|% -5,34
|
|THYAO
|14,77
|1.169.555.184
|% 1,23
|
|GARAN
|8,43
|611.974.000
|% -0,35
|
|FENER
|39,44
|481.235.357
|% 5,17
|
|BOBET
|5,76
|395.339.452
|% 7,66
|
|YKBNK
|2,26
|387.526.878
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,26
|387.526.878
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,22
|321.049.323
|% 0,00
|
|THYAO
|14,77
|1.169.555.184
|% 1,23
|
|GARAN
|8,43
|611.974.000
|% -0,35
|
|BOBET
|5,76
|395.339.452
|% 7,66
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3713
|8,3730
|% -0,25
|
|Euro
|10,1478
|10,1551
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,7746
|11,8337
|% -0,28
|
|Frank
|9,2774
|9,3333
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2259
|2,2371
|% -0,25
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-26,67
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-8,43
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-54,00
|
|Tam
|3.283
|3.365
|-56,21
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|-27,19
|
|Çeyrek
|796
|814
|-13,60
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,64
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,19
|73,19
|0,50
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:35FENER
Yüzde 5.23 oranında artışla 39.46 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 341, 211 adet işlem
-
15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TAVHL, EREGL
-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 45 artarak (% 0.19 ) 1, 282
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYYAT, MERIT, VAKKO, ULAS
-
15:33
FENER, METUR, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında