***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.07.2021 15:47
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET REHA TANÖR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 10.04.1997 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Operasyonel Risk ve İç Kontrol Komitesi-Başkan
UTKU ERGÜDER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 05.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Aday Gösterme Komitesi-Üye
DÜNDAR DAYI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.06.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941967 Değerlendirilmedi Aday Gösterme Komitesi-Üye
SADIK TILTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.07.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945696 Değerlendirildi Hayır
KADİR ERHAN TUNÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.07.2021 İcrada Görevli Değil 1-)OGB Hukuk Ofisi/ Sigorta ve KVKK Danışmanı 2019-Günümüz 2-)Durukan Hukuk Ofisi/Sigorta ve KVKK Danışmanı 2017-Günümüz 3-)SFS Danışmanlık Bilgi İşlem San. ve Dış Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 2021- Günümüz Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945696 Değerlendirildi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945744
BIST
16:011.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.377
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|Önceki Kapanış
|: 1.373
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1.380
En Düşük
1.368
16:018,6846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
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|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
|: 8,6650
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8,7230
En Düşük
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16:0110,2966
En Yüksek
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|: 0,05%
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|Açılış
|: 10,2550
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|Önceki Kapanış
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10,3254
En Düşük
10,2510
16:01499,85
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 494,14
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500,51
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler16:01
|EUKYO
|6,60
|4.882.712
|% 10,00
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|VAKFN
|10,70
|19.208.658
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.830.989
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.377.881
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.389.902
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.550.009
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.402.621
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,80
|1.035.969.965
|% 0,36
|
|KCHOL
|19,36
|603.673.980
|% 4,48
|
|ARCLK
|31,76
|592.273.467
|% 6,43
|
|KOZAL
|116,10
|459.956.834
|% -2,03
|
|GARAN
|8,39
|357.895.095
|% -0,71
|
|PEKGY
|1,18
|113.998.979
|% 7,27
|
|EKGYO
|1,88
|185.594.525
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,18
|171.536.523
|% -0,46
|
|THYAO
|13,80
|1.035.969.965
|% 0,36
|
|GARAN
|8,39
|357.895.095
|% -0,71
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6825
|8,6846
|% 0,39
|
|Euro
|10,2923
|10,2966
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9328
|11,9926
|% 0,55
|
|Frank
|9,3711
|9,4276
|% 0,68
|
|Riyal
|2,3078
|2,3194
|% 0,37
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|17,21
|
|Altın Gr.
|500
|500
|5,87
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|15,00
|
|Tam
|3.291
|3.377
|30,97
|
|Yarım
|1.590
|1.634
|14,98
|
|Çeyrek
|798
|817
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,12
|
|B. Petrol
|75,96
|75,96
|0,12
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