***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET REHA TANÖR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 10.04.1997 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Operasyonel Risk ve İç Kontrol Komitesi-BaşkanUTKU ERGÜDER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 05.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Aday Gösterme Komitesi-ÜyeDÜNDAR DAYI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.06.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941967 Değerlendirilmedi Aday Gösterme Komitesi-ÜyeSADIK TILTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.07.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945696 Değerlendirildi HayırKADİR ERHAN TUNÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.07.2021 İcrada Görevli Değil 1-)OGB Hukuk Ofisi/ Sigorta ve KVKK Danışmanı 2019-Günümüz 2-)Durukan Hukuk Ofisi/Sigorta ve KVKK Danışmanı 2017-Günümüz 3-)SFS Danışmanlık Bilgi İşlem San. ve Dış Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 2021- Günümüz Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945696 Değerlendirildi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945744BIST