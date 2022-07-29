***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.07.2022 09:59
Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 04.02.2014 02123353095 hh@hasanhusnuguzeloz.av.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI VE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI 30/01/2006-201358 ve 18/03/2009-700296
NAGEHAN AVCI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM PERSONELİ 04.03.2022 02123353099 navci@gyo.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049084
BIST
11:262.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,99
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.544
11:2617,8989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0234
|Açılış
|: 17,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
11:2618,2827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
11:261.008,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,04
|Açılış
|: 1.009,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler11:26
|KRPLS
|5,65
|501.674.304
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.301.400
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|20.972.652
|% 9,86
|
|YAYLA
|6,25
|35.157.559
|% 7,94
|
|BIZIM
|24,34
|83.874.844
|% 7,89
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|10.169.611
|% -9,97
|
|LIDFA
|8,99
|27.488.634
|% -8,55
|
|VANGD
|4,22
|3.769.487
|% -4,74
|
|MTRKS
|53,55
|13.441.650
|% -4,29
|
|THYAO
|49,74
|832.913.028
|% 0,08
|
|FROTO
|296,80
|607.580.683
|% 4,14
|
|KRPLS
|5,65
|501.674.304
|% 9,92
|
|SISE
|21,30
|317.006.486
|% 0,28
|
|YKBNK
|4,67
|276.233.335
|% 0,65
|
|KRPLS
|5,65
|501.674.304
|% 9,92
|
|SKBNK
|1,66
|148.135.780
|% 3,11
|
|EKGYO
|3,09
|212.436.867
|% -1,90
|
|YKBNK
|4,67
|276.233.335
|% 0,65
|
|TSKB
|2,66
|144.402.297
|% 1,92
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8495
|17,8989
|% -0,13
|
|Euro
|18,2523
|18,2827
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,5855
|21,6937
|% -0,86
|
|Frank
|18,6163
|18,7285
|% -0,49
|
|Riyal
|4,7223
|4,7460
|% -0,79
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,38
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|4,53
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.762
|6.826
|-8,00
|
|Yarım
|3.295
|3.337
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.668
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,07
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,00
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,98
|
Seans Raporu
11:26
daha fazla
-
11:41IHLGM
Yüzde 4.23 oranında artışla 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 139, 421 adet işlem
-
11:40IHYAY
Yüzde 7.69 oranında artışla 0.70 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 805, 726 adet işlem
-
11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ARCLK, GARAN
-
11:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 39 artarak (% 0.29 ) 2, 245
-
11:38
BERA, IHAAS, IHLGM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında